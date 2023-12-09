Суд в Омске арестовал подозреваемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии

Центральный районный суд Омска заключил под стражу до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии, подозреваемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Решение принято в субботу, 9 декабря.

Подозреваемый 1971 года рождения будет содержаться в омском СИЗО, сообщает ТАСС.

Он был задержан 7 декабря. Как уточняли в ФСБ, мужчина дал признательные показания в подрыве железнодорожных составов, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по БАМу.

Подозреваемый рассказал, что сделал это по заданию 42-летнего гражданина Белоруссии, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Согласно показаниям задержанного, руководил преступлением его знакомый. Тот предложил мужчине перевезти в Россию некую посылку, а после уточнил, что просит доставить на личном авто в Бурятию взрывные устройства и заложить на цистернах грузовых поездов.