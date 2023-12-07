ФСБ задержала совершившего теракты в Бурятии гражданина Белоруссии

Силовики задержали гражданина Белоруссии, совершившего 29 и 30 ноября подрывы двух Ж/Д составов с нефтепродуктами в Республике Бурятия. Об этом 7 декабря сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство уточнило, что 52-летний мужчина дал признательные показания в подрыве железнодорожных составов, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри» по Байкало-Амурской магистрали.

Мужчина также признался, что совершил теракты по заданию 42-летнего гражданина Белоруссии, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. По словам задержанного, руководил преступлением его товарищ, с которым тот был знаком несколько лет. Знакомый предложил мужчине перевезти в Россию некую посылку. После уточнил, что просит доставить на личном авто в Бурятию взрывные устройства и заложить на цистернах грузовых поездов.

«Я согласился, доехал до Северо-Байкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов», — сознался он.

В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории РФ по заданию украинских спецслужб.

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