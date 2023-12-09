Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет

Международная медиагруппа «Россия сегодня» празднует 9 декабря десятилетний юбилей. Она была создана по указу президента в 2013 году на базе «РИА Новости» и Государственной радиовещательной компании «Голос России».

В 2014 году к медиагруппе присоединилось радио «Спутник».

В настоящее время МИА «Россия сегодня» представляет собой новостные ленты и порталы на 30 языках. Ведется радиовещание в 17 странах.

Столкнувшись с попытками приостановить работу медиагруппы в Европе, «Россия сегодня» начала находить выходы.

«Мы всегда находим способы обойти эти барьеры. Мы запускаем огромное количество проектов в социальных сетях на различных языках под другими брендами. Они находят большой отклик, находят своего читателя, и порой даже эффективнее, чем официальный наш медиа-аутлет», — сказал Кочетков.

«Россия сегодня» — это крупнейший производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и других пользователей.