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Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.
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Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro Max рекордно подешевел в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Стоимость смартфонов iPhone 15 Pro Max в России продемонстрировала значительное снижение. Об этом 8 декабря рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

«Если на момент старта продаж за него просили 189–200 тыс. рублей, то теперь самый мощный iPhone [15 Pro Max] можно купить менее чем за 130 тыс.», — отмечается в материале.

Портал указал, что стоимость данного смартфона упала в среднем на 30%, при этом цены и на другие модели iPhone также постепенно снижаются.

Игра с «пятнашкой»: новый iPhone подешевел в России за месяц на треть
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22 сентября в мире стартовала продажа iPhone 15. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов сказал в разговоре с «Известиями», что при разработке серии новых iPhone верх взял холодный расчет: команда Тима Кука осознала, что фанатам будет достаточно переноса камеры и выреза Dynamic Island из прошлогодних iPhone 14 Pro в младшие по рангу iPhone 15 и 15 Plus, а оставшиеся инновации можно перенести еще на год.

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