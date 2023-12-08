Минимальную зарплату в Москве поднимут до 29 389 рублей
Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%, до 29 389 рублей. Сейчас показатель составляет 24 801 рубль, передает телеканал «Известия». Минимальные размеры заработной платы в регионах зависят от социально-экономической ситуации. Показатель устанавливается на уровне федерального минимального размера оплаты труда. В столице минимальная зарплата превысит МРОТ в 1,5 раза.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.