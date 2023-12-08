В Вашингтоне прошло заседание суда по делу Трампа
В США состоялось очередное заседание по делу Дональда Трампа. Отмечается, что политик присутствовал в суде, передает телеканал «Известия». 45-го президента Штатов обвиняют в гражданском мошенничестве. Трамп и его сыновья якобы завысили стоимость их недвижимости. Экс-глава государства называет дело политически мотивированным. Трамп отмечает, что таким образом ему пытаются помешать вернуться в Белый дом.
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