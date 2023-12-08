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Эксперт назвал маловероятным сценарий введения США санкций против Мосбиржи

Эксперт Спинка: введение США санкций против Мосбиржи маловероятно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Введение США санкций против Московской биржи маловероятно, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Об этом он рассказал «Известиям» 8 декабря.

«Несмотря на то что участники фондового рынка заняты проработкой плана на случай реализации негативного сценария, одобрение санкций против Московской биржи сейчас маловероятно. Вашингтон не забывает о собственных интересах ради давления на другие страны, а ограничение долларовых трансакций в России непременно нанесет значимый урон США», — отметил эксперт.

Как он объяснил, это связано с тем, что, во-первых, по-прежнему велика доля экспортно-импортных операций, которые проводятся РФ в долларах и, соответственно, идут через американские банки. В кредитно-финансовые учреждения США поступают сведения о суммах и контрагентах таких операций, добавил он.

«Эта информация помогает Штатам выстраивать свою политику. В условиях же санкций против Московской биржи доступ к этой важной информации будет утерян», — сказал Спинка.

Во-вторых, по его словам, на протяжении нескольких последних лет наблюдается дедолларизация общемировых расчетов. Этот процесс несет для Штатов и финансовые, и репутационные издержки. Санкции против Московской биржи обострят его, поэтому с этой стороны они невыгодны США, обратил внимание эксперт.

«Если на деятельность Национального клирингового центра Мосбиржи будут наложены запреты, скорее всего, активы физических лиц будут конвертированы по юаневому кросс-курсу в рубли. Подобный сценарий уже реализовывался с замороженными в 2022 году на счетах швейцарскими франками и британскими фунтами. Частные лица ничего при этом не потеряют, поскольку Центробанк в первую очередь защищает их интересы. С активами юрлиц ситуация может быть несколько иной. Возможно, их средства будут конвертироваться не по рыночному, а по специально установленному курсу», — рассказал Спинка.

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В то же время эксперт добавил, что в настоящее время у инвесторов существует сразу несколько вариантов для защиты от рисков, связанных с санкциями против Мосбиржи, если они будут введены. Во-первых, можно перейти с расчетов в долларах и евро на расчеты в юанях, считает Спинка.

«Во-вторых, надежным инструментом сегодня представляются замещенные еврооблигации российских компаний. Это ценные бумаги, в которых расчеты производятся в отечественной валюте, но с привязкой к номиналу бумаги, то есть курсу долларов, евро или юаней. В-третьих, в качестве альтернативы долларам можно рассмотреть квазидоллароые активы — валютную пару золото/рубль или серебро/рубль», — заключил эксперт.

Ранее, 2 ноября, подразделение минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control) внесло СПБ Биржу в санкционный список. Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев 7 ноября подчеркнул, что введение таких санкций демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги.

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