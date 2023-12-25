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Эксперты предсказали рост спроса на коммерческую недвижимость

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Фото: РИА Новости/Эдуард Молчанов
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Спрос на коммерческую недвижимость в 2024 году будет расти, рассказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин. По его мнению, в предстоящем году повышенным спросом будет пользоваться, в первую очередь, коммерческая недвижимость, а основными драйверами станут стрит-ритейлы, районные торговые центры, а также транспортно-пересадочные узлы.

«Спрос на стрит-ритейлы и ТЦ „на районе“ в наступающем году вырастет на 6-7%. Инвесторы активно скупают эти объекты, прогнозируя их востребованность со стороны ритейлеров и операторов сервисов. При этом стимулом к повышению спроса на коммерческую недвижимость станет, в первую очередь, рост числа новостроек и потребительский спрос на них», — заявил Александр Анкушин.

Как утверждает эксперт компании «Альфа-Лизинг», в настоящее время коммерческая недвижимость по востребованности несколько обгоняет жилую. На сегодняшний день на рынке жилой недвижимости наблюдается разрыв между спросом и предложением в сегменте жилищного строительства, обусловленный рекордным вводом жилья в 2023 году. Так, объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв.м, что на 5,4 млн кв.м больше, чем год назад. Однако в перспективе, утверждает эксперт, ситуация будет выравниваться. А высокий потребительский спрос на квартиры, который рынок наблюдает с 2021 года, вызванный льготной и семейной ипотекой, сохранится, по его мнению, на протяжении всего 2024 года.

«Программы льготной ипотеки сохранят, так как большинство сделок заключены именно по ним. Что касается транспортно-пересадочных узлов, то спрос на недвижимость там возрастет на 10-12%. Предполагается, что подобные ТПУ станут местом для досуга и работы потребителей. Примером может послужить ТПУ „Щелковский“», — считает Александр Анкушин.

В 2024 году рекордный рост спроса ожидается на складскую недвижимость, полагает эксперт. Особенный интерес у бизнеса вызывают складские помещения, расположенные рядом с крупными транспортными развязками и в ближайшей доступности от промышленных парков. Спрос на такие объекты на сегодня уже увеличился на 60-65% по сравнению с прошлым годом. По мнению специалистов рынка, главным драйвером роста спроса остается онлайн-торговля, где продажи в 2023 году превысили прошлогодний годовой объем на 50%. Рост интернет-торговли, приток новых продавцов рост масштабов продаж у старых участников рынка и усложнение логистических систем — все это стимулирует спрос на приобретение складских помещений. Основными покупателями складской недвижимости являются крупные дистрибьюторы и производители продукции, а также транспортные компании. Данные тенденции говорят о том, что горизонт планирования у бизнеса растет, и сегодня компании рассчитывают свою деятельность как минимум на 3-5 лет вперед.

Кроме того, на рынке складских помещений до сих пор присутствует эффект отложенного спроса, так что в дальнейшем их востребованность будет только расти. Нельзя не отметить и еще одну тенденцию данного рынка: строящаяся недвижимость, в основном, создается под требования конкретного заказчика, с учетом особенностей ведения бизнеса.

«Сделки со строящейся недвижимостью в лизинге требуют высокой экспертизы и внимания как со стороны лизинговой компании, так и со стороны покупателя, — полагает Александр Анкушин, — В ноябре ГК Альфа-Лизинг финализировала успешную оценку, экспертизу и регистрацию склада, а также подготовила юридические заключения по всем участникам сделки. Таким образом, клиент вовремя получил необходимое финансирование и сейчас активно начинает работу с готовым складом».

По мнению эксперта, 2024 год для складской недвижимости пройдет под эгидой индустриально-логистических парков. Их доля в общем объеме складской недвижимости увеличится на 20% по сравнению с текущим годом.

В общей сложности, по мнению эксперта, рост спроса на торговую и складскую недвижимость в наступающем году составит 13-15%. А лидером спроса станет офисная недвижимость: рост спроса в этом секторе рынка может достигнуть 35-40%.

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