Продажу и использование фейерверков запретят в Тамбовской области

В Тамбовской области планируют ввести запрет на продажу и использование фейерверков. Ограничение будет действовать с 15 декабря по 31 января.

Соответствующий проект постановления на текущий момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Предполагается, что покупка и использование пиротехнических изделий будут запрещены как для физических лиц, так и для организаций.

Под ограничения попадает весь ассортимент, кроме изделий, соответствующих I классу опасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Это значит, что в продаже останутся бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ранее от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество отказались в Сочи. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. Власти призывают ресторанные и гостиничные комплексы присоединиться к данной инициативе.