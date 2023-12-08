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Врач рассказала о риске развития рака у людей с непереносимостью глютена

Онколог Исакова: непереносимость глютена способствует развитию рака тонкой кишки
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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У людей с целиакией (непереносимостью глютена) несколько повышен риск развития онкологических заболеваний тонкой кишки, при этом риск максимально высокий особенно после 40 лет, а также в первый год после постановки диагноза. Об этом «Известиям» 8 декабря рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье Суна Исакова, основываясь на данных зарубежного исследования, опубликованного на портале Celiac.com.

«Вероятно, это связано с периодом до достижения эффекта от лечения. Также исследователи отмечают у пациентов с целиакией небольшое увеличение риска развития онкогематологических заболеваний и опухолей поджелудочной железы», — добавила Исакова.

Целиакия, или непереносимость глютена, при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний, считает гастроэнтеролог, профессор Университета Ондокуз Майис (Турция) Гонул Кальтепе. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

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