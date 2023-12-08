Врач рассказала о риске развития рака у людей с непереносимостью глютена

У людей с целиакией (непереносимостью глютена) несколько повышен риск развития онкологических заболеваний тонкой кишки, при этом риск максимально высокий особенно после 40 лет, а также в первый год после постановки диагноза. Об этом «Известиям» 8 декабря рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье Суна Исакова, основываясь на данных зарубежного исследования, опубликованного на портале Celiac.com.

«Вероятно, это связано с периодом до достижения эффекта от лечения. Также исследователи отмечают у пациентов с целиакией небольшое увеличение риска развития онкогематологических заболеваний и опухолей поджелудочной железы», — добавила Исакова.

Целиакия, или непереносимость глютена, при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний, считает гастроэнтеролог, профессор Университета Ондокуз Майис (Турция) Гонул Кальтепе. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

7 декабря президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан рассказала, что начальные проявления ожирения не являются заболеванием, однако могут возникнуть опасные последствия в случае тяжелых форм ожирения — сахарный диабет второго типа, сонный апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии.