ПСБ предложил «Универсальную защиту» платежных карт

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ПСБ разработал новый продукт «Универсальная защита» платежных карт. Это комплексное страхование денежных средств от киберинцидентов в любой точке мира, рассказали в пресс-службе банка.



Там уточнили, что клиент может застраховать риски хищения, совершенного с использованием методов социальной инженерии, — когда злоумышленники обманным путем получают данные карты или пароль от мобильного банка по телефону, в смс-сообщении или при оплате товаров в интернет-магазинах.



Также программа покрывает риски потери карты или ПИН-кода, хищение средств по поддельным документам или при снятии наличных в банкоматах.



Страховую программу можно оформить сразу на год или в формате подписки, то есть подключить сервис защиты на месяц с последующей автоматической пролонгацией.



«Один полис защищает денежные средства клиента на всех его платежных картах ПСБ. При наступлении страхового случая банк подготовит для страховой компании документы, подтверждающие факт совершения незаконного списания средств», — пояснили в банке.



Вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отметил, что все чаще люди предпочитают традиционным магазинам интернет-покупки, поэтому вопросы повышения уровня безопасности платежей становятся все более актуальными. «Мы поддерживаем стремление клиентов защитить свои имущественные интересы при использовании платежных карт и предложили им удобный страховой продукт, защищающий от возможных финансовых потерь при мошеннических действиях», — подчеркнул он.