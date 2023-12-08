В 2023 году россияне закупят новогодних елок на 13 млрд рублей

В России оборот рынка новогодних елок в 2023 году достигнет 13 млрд рублей — на 10% выше показателя 2022-го, сообщили «Известиям» в Россельхозбанке 8 декабря. При этом более 90% натуральных хвойных деревьев, которые купят россияне, будут отечественными. Стоимостный объем рынка искусственных новогодних деревьев превысит натуральные в 2,3 раза, отметили эксперты.

«Импорт натуральных новогодних деревьев в Россию в этом году станет одним из самых низких за последние несколько лет. Стоимостный объем импорта едва ли превысит $2 млн (-35% от объема 2022 года), в количественном отношении импорт сократится на 15%, до 172 тыс. елок. При этом более 80% стоимостного объема импортных деревьев придется на Польшу ($1,78 млн), порядка 9% на Германию ($192 тыс.), 3% — на Сербию», — уточнили аналитики.

Они напомнили, что к Новому году в России заготавливают не только обыкновенные ели, но и сосны, пихты. По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, объем заготавливаемых новогодних хвойных деревьев в этом сезоне продолжит расти и составит порядка 450 тыс. деревьев.

Эксперты обратили внимание на то, что наибольшее число хвойных деревьев будет заготовлено в Кемеровской и Иркутской областях Сибирского федерального округа (150 тыс.) и в Приволжском федеральном округе (110 тыс.).

Аналитики объяснили, что развитию рынка праздничных деревьев способствует уход импортных поставщиков, в результате которого отечественным производителям открылись долгосрочные перспективы для развития.

Кроме того, объем рынка искусственных новогодних деревьев тоже набирает обороты и в этом сезоне превысит стоимостный объем рынка натуральных более, чем в 2,3 раза, составив порядка 30 млрд рублей. Управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова рассказала, что в ближайшие три года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и ростом объемов закупки сырья для производства искусственных елок.

В то же время, в фонде «Экология» Россельхозбанка напомнили, что переработать искусственную елку без вреда для природы невозможно, и посоветовали россиянам использовать такое дерево как можно дольше, а также продавать или отдавать в дар для повторного применения.

Говоря про живые деревья, эксперты уточнили, что после окончания праздника елку следует сдать в специальный пункт приема — в процессе переработки ее превратят в щепу, которая в дальнейшем будет использована в качестве удобрений.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что в российских лесах к Новому году спилят около 60 тыс. елей, сосен и пихт. В Рослесинфорге отметили, что цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5–7%, полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей. При этом стоимость искусственных деревьев уже поднялись более чем на 20%, добавили в компании «Платформа ОФД».