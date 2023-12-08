На Сахалине проверят данные об издевательствах матери над сыном-аутистом

В Южно-Сахалинске подразделение регионального УМВД по делам несовершеннолетних проверит информацию о жестоких издевательствах матери над сыном-аутистом.

«ПДН МВД России по городу Южно-Сахалинску проверяет информацию о возможном жестоком обращении с несовершеннолетним, обнародованную в СМИ, личность ребенка и матери установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила 8 декабря врио начальника пресс-службы Дарья Смирнова.

Как пишет astv.ru, старшую дочь из семьи забрала бабушка, отец семейства работает вахтовым методом. Женщина в отместку мужу издевается на собственным шестилетним ребенком с отклонениями, снимает это на видео, а затем отправляет мужчине.

«Иногда после ссор он уходит из квартиры. Тогда жена снимает на видео, как орет на ребенка, угрожает, что утопит и себя, и его. На одном из видео она требует, матерясь, чтобы ее сын утопился сам. На другом — орет на матах, что папа жадный и не даст денег на пиццу», — рассказали изданию местные жители.

Утверждается, что ситуация длится не первый год. В органы опеки уже отправлялись обращения. 11 ноября мужчина обратился в полицию из-за неадекватного поведения жены, но к моменту приезда правоохранителей конфликт был исчерпан.

Ранее, в ноябре, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней женщины из Хабаровска. В период с марта 2021-го по июнь 2022 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. С рождения дочери она не выполняла рекомендации врачей, не докармливала дочь. В результате ребенок оказался в реанимации.