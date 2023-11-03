Хабаровчанку осудят за издевательства над собственным ребенком

Жительницу Хабаровска будут судить за жестокое обращение с ребенком. С многочисленными нарушениям здоровья он был госпитализирован. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней матери утвердила прокуратура Железнодорожного района.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в период с марта 2021 года по июнь 2022 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. С рождения дочери она не выполняла рекомендации врачей, не докармливала дочь. В результате ребенок оказался в реанимации.

Ранее сообщалось, что после резонансного случая в Сочи, где у родителей-сыроедов, периодически питавшихся только энергией солнца, умер месячный ребенок, в Госдуме предложили установить наблюдение за семьями, которые не допускают к себе врачей.