IT-эксперт порекомендовал оптимальные способы заряда батарей смартфонов

Аккумулятор смартфона может быстро износится при его длительной зарядке. Об этом в пятницу, 8 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин.

«Зарядка смартфона от 0 до 100%, и длительное подключение к зарядному устройству после полной зарядки может ухудшить состояние аккумулятора», — указал эксперт.

Как уточнил Данилов, оптимальный уровень заряда батареи, при котором смартфон можно отключить от источников питания, составляет 80% или 90%.

Он также добавил, что длительное нахождение телефона на прямом солнечном свете может значительно сократить сроки нормальной работы аккумулятора.

24 октября руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что оставление телефона на зарядке на ночь может привести к его возгоранию. По его словам, полностью заряжать телефон, как и полностью разряжать его — вредно для аккумулятора. Подобные действия лишь ускоряют его изнашивание.