УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса». Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что гендиректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, уточнили в ведомстве.

Для принятия процессуального решения в СУ СК России по ДНР переданы все оперативные материалы.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за отправку на Украину компонентов для военной авиации. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Он уже заключен под стражу.