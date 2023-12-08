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УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса». Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что гендиректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, уточнили в ведомстве.

Для принятия процессуального решения в СУ СК России по ДНР переданы все оперативные материалы.

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Ранее, 24 ноября, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за отправку на Украину компонентов для военной авиации. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Он уже заключен под стражу.

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