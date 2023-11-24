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ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за отправку на Украину компонентов для военной авиации. Подозреваемый уже заключен под стражу, о чем в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В городе Феодосия Республики Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — уточняется в сообщении ФСБ.

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Ранее, 22 ноября, в УФСБ России по Саратовской области сообщили о возбуждении в отношении жителя региона уголовного дела за содействие террористической деятельности. В частности, он с октября 2022 года по июль 2023-го склонял граждан к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций, уточнили в ведомстве.

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