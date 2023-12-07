Самолет загорелся в воздухе в Улан-Удэ
Загоревшийся в небе самолет Ту-204 выполнял грузовой рейс в Китай, заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Улан-Удэ, сообщает телеканал «Известия». На борту находились пять человек, никто не пострадал. При взлете у самолета загорелся левый двигатель. Пилот сбросил топливо и совершил посадку. Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку.
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