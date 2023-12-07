Здравствуйте, я ваш Эрдоган

7 декабря подошел к концу исторический визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию. Речь идет о второй поездке президента Турции в Афины за последние 70 лет. Причем как в первом, так и во втором случае политической мудрости навестить соседа хватило именно Эрдогану. Хотя справедливо здесь и другое замечание.

Последние шесть лет с момента первого визита Эрдогана в Афины в 2017-м были стресс-тестом для двусторонних отношений. Достаточно вспомнить о приведении греческой армии в 2020-м в состояние повышенной боеготовности на фоне откровенных угроз в адрес Афин из-за территориально-акваториальных споров в Эгейском море. Тогда президент Турции напомнил о наличии у армии его страны ракет Typhoon и пригрозил маршем «безбашенных турок». Последнее было отсылкой к одноименному произведению писателя Тургута Озакмана о турецко-греческой войне 1919–1923 годов. Как известно, конфликт закончился для греческой армии плачевно.

Хватало в трениях двух стран и субъективно-личностных факторов. Отношения двух политиков, Эрдогана и премьера Кириакоса Мицотакиса, как первый блин — не задались в 2017-м. Позднее президент Турции зарекался не иметь дел со своим визави. Межличностная химия если и была в отношениях, то явно напоминала скорее отравляющие вещества.

Тем не менее стороны вдруг решили до поры отложить в сторону противоречия. Во всяком случае накануне Эрдоган буквально расплывался в комплиментах в адрес Греции и ее премьера Мицотакиса. Хотя греческая сторона была куда более осторожной, позволяя себе в лучшем случае сдержанный оптимизм.

В частности, неназванный представитель греческого кабмина подчеркнул местным СМИ важную деталь. По его словам, готовность встретиться вовсе не означает, что Афины собираются хоть в чем-то уступать Анкаре, когда речь заходит о суверенных правах в Эгейском море.

Тем временем риторика Эрдогана как будто бы лишний раз подтверждала и убеждала: именно и прежде всего ему нужна нормализация отношений с Афинами.

Примечательно и заявление Эрдогана о том, что между двумя странами «нет непреодолимых препятствий». Турецкий президент также выразил намерение «открыть новую эру» в сотрудничестве двух соседних государств.

И действительно, некоторых успехов на пути к «поре прекрасной» властям добиться удалось. Из них ключевыми стали два. По крайней мере они наглядно раскрывают причины спешки Эрдогана подружиться с греками. Во-первых, на совместной пресс-конференции премьер Мицотакис поддержал пусть несбыточную, но мечту — стремление Турции войти в Евросоюз. Во многом ради этой поддержки и затевался визит и встреча, поскольку Эрдогану важно засвидетельствовать перед ЕС: у Греции больше нет претензий к турецкой стороне. Ведь ранее территориальные споры, а также разногласия соседей по проблеме Кипра были хорошим поводом для критиков Турции в Брюсселе и Вашингтоне охладить военный пыл Анкары.

Поэтому США и страны ЕС стали сводить к минимуму военно-техническое сотрудничество с союзником по НАТО Турцией. Холодным душем для турок стало исключение из программы по производству истребителя пятого поколения F-35. Из недавнего — отказ Берлина одобрить поставку истребителей Eurofighter. И это при том, что Германия всегда была главным военным и торговым партнером турок в Европе. Иногда она даже выступала в роли адвоката. Недаром, по официальным данным, в Германии проживают 2,5 млн турок. Для сравнения, во Франции таковых 800 тыс.

Словом, первый итог если не обезоружит, то уж точно серьезно озадачит всех турецких недоброжелателей коллективного Запада. Контраргументов у них теперь будет маловато.

Вторым результатом можно считать подтвержденную греческими представителями готовность обсуждать с турецкими партнерами проблемы континентального шельфа. Более того, обозначена и перспектива — стороны условились провести отдельную встречу уже весной 2024-го. Значит, напряженности на западной границе в обозримой перспективе не будет. Тайминг весьма немаловажен для Эрдогана. В марте следующего года в стране запланировано проведение местных выборов, а позиции правящей партии из-за экономических неурядиц более чем зыбкие. Разумеется, гиперинфляция не идет на пользу рейтингу самого турецкого лидера. Вдобавок наметился очевидный раскол и у правящего «Народного альянса».

К слову, проблема определения шельфа критически важна и по другой, не менее животрепещущей экономической причине. Разрыв Турции с Израилем из-за кризиса в секторе Газа означает, что энергетическое сотрудничество между ними невозможно. Договоренности Эрдогана и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конце сентября о транзите газа в Европу через турецкую территорию, выражаясь народным языком, накрылись медным тазом. Тем временем операции ЦАХАЛ в регионе пока конца и края не видно. Соответственно, валютных поступлений в худеющий турецкий бюджет от легких транзитных денег не предвидится. Но есть другой вариант.

Стоит напомнить, что с 2010 по 2013 год после обнаружения обширных запасов газа в Восточном Средиземноморье сложился так называемый энергетический треугольник с участием Израиля, Кипра и Греции. Участники договорились о создании восточно-средиземноморского трубопровода EastMed. Для реализации проекта нужно было протянуть подводную часть трубопровода от Кипра до греческого Крита, а далее подводная часть маршрута шла бы до берегов континентальной Греции.

Разумеется, Турцию такой расклад и перспективы не устраивали, учитывая, что усиление этой тройки за счет экспорта энергоносителей неизбежно привело бы к потере экономических, а вместе с ними и политических очков Анкарой. Ведь при реализации планов еврейского государства, Афин и Никосии оказалось бы, что влияние и авторитет Анкары как газового хаба и надрегионального центра сил стремительно испаряются. В то время как позиции турецких конкурентов Израиля, Греции и Кипра, напротив, только укрепляются.

Кстати, именно это обстоятельство и привело к ухудшению турецко-греческих отношений. Дело в том, что, апеллируя к международному морскому праву, Афины утверждают, что остров Крит обладает своим шельфом. Турецкая сторона, в свою очередь, настаивает на абсурдности этого утверждения. Ведь по определению шельф может быть исключительно у материка. Также верно было бы сказать, что шельф не что иное, как материковая отмель.

Географическая казуистика имеет значение, поскольку отсутствие шельфа у Крита, согласно позиции Турции, означает, что без санкции Анкары проводить укладку газопровода нельзя. По мнению турок, зона укладки трубопровода — шельф Турции и Ливии. Соответствующий меморандум турки с ливийцами подписали в ноябре 2019-го.

Вскоре после подписания документа началась ливийская война в 2019–2020 годах, которая завершилась победой турецких союзников при активной поддержке турецкой армии и спецслужб. Эти успехи по факту убедили одного участника этого треугольника — Израиль — садиться с Турцией за стол переговоров. Ведь в противном случае их трубоукладчики, которые должны были бы протянуть трубопровод EastMed, встретились бы с турецким флотом. Причем угроза в этом случае была реальна как с севера — из азиатской части Турции, так и на южном направлении — из Ливии.

Вот почему как минимум с 2021 года турецкие и израильские политики, дипломаты, а также представители спецслужб проводили многочисленные встречи. Причем как официальные, так и неофициальные. Стороны искали пути для налаживания межгосударственного диалога и кое-чего добились. Апогеем нормализации стала встреча президента Эрдогана и премьера Нетаньяху в конце сентября 2023 года. Ей же всё, как известно, и закончилось у турок с израильтянами.

Договариваться с греками турки не пытались, поскольку своими месторождениями Афины в Восточном Средиземноморье не обладают. Греция интересна как транзитер.

Между тем в конце ноября Еврокомиссия снова обозначила EastMed в перечне проектов, представляющих для членов европейского объединения взаимный интерес (PCI). Проекты с этой пометкой имеют доступ к ускоренному процессу получения разрешений и специальному режиму финансирования. Значит, евробюрократия очень заинтересована в том, чтобы турки поскорее договорились бы с кем угодно, лишь бы вожделенное ими топливо поставлялось.

Таким образом, Эрдоган был поставлен в безвыходное положение. Разрыв контактов с Израилем и Грецией турецкий бюджет, которому нужна валюта, не потянет. Альтернатива — попытаться убедить греков. Как вариант, в том, что израильский газ может пойти через EastMed, но с учетом турецкого интереса.

К тому же в последнем заявлении главы Белого дома Джо Байдена по конфликту Израиля с ХАМАС Турция как важный игрок не упомянута ни разу. Пришлось турецкому лидеру выступить в роли артиста Калягина из бессмертного «Здравствуйте, я ваша тетя!». Комизм ситуации в том, что Афины могут ответить словами Донны Розы: «он не любит меня — ему нужны только мои миллионы». В нашем случае — транзит.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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