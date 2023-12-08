Названы самые перспективные районы Москвы с новостройками

Объем предложения первичного жилья в «старой» Москве за последние три года вырос практически в полтора раза — на 42,5%. Показатель увеличился в семи из девяти округов (без учета ЗелАО). Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Метриум». В то же время, эксперты на рынке недвижимости отметили среди перспективных территорий с новостройками в столице район Хорошево-Мневники, территорию Восточного административного округа в районе парка «Сокольники».

Отмечается, что значительно девелоперы нарастили экспозицию жилья в ЮЗАО — на 121,6%, добавили там.

По данным экспертов, число квартир и апартаментов в новостройках и проектах реконструкции «старой» Москвы (без учета Зеленограда) по итогам октября 2023 года достигло 46 510 лотов.

«Предложение первичного жилья в Москве в последние три года росло быстрее, чем когда бы то ни было. Эта тенденция объясняется не только интенсификацией развития Москвы, но и макроэкономическими факторами: переходом строительной отрасли на проектное финансирование, действием ипотеки с господдержкой, влиянием пандемии и санкций», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, исторического максимума предложение на первичном рынке «старой» Москвы (без учета ЗелАО) достигло в декабре 2022 года 52 340 лотов. С начала 2023 года показатель существенно сократился, но всё равно почти в полтора раза превышает уровень октября 2020 года.

«В ближайшее время показатель не будет ни расти, ни снижаться, так как девелоперы могут сократить запуск новых проектов на фоне ужесточения условий выдачи ипотеки, но в то же время снизится спрос. В этих условиях стабильно расти в цене продолжат только наиболее ликвидные комплексы», — считает он.

В Центральном административном округе объем предложения первичного жилья вырос в Замоскворечье (+121,4%), Мещанском районе (+96,4%), на Якиманке (+49,8%), в Красносельском (+14,9%) и Тверском (+4,5%) районах.

«Замоскворечье привлекает клиентов элитного рынка аутентичной исторической архитектурой, почти не пострадавшей во время кардинальной перестройки столицы в XX веке», – сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Еще одна из самых перспективных и быстро развивающихся локаций мегаполиса — юг, отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Особенно стремительными темпами модернизации выделяются Нагатинский полуостров, а также бывшие территории завода ЗиЛ и Южного порта.

«Также привлекательна для девелоперов и клиентов территория ВАО в районе парка «Сокольники». Здесь немало зеленых зон и рекреационных пространств, престижных вузов и школ, особенно в районе Преображенское, где строится первый в локации премиальный жилой комплекс с рейтинговой школой», — добавила Арцибашева.

Еще в числе особенно перспективных — район Хорошево-Мневники, который традиционно привлекает клиентов экологичностью и однородностью новой формирующейся среды проживания, сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

«Это перспективный район с развивающейся деловой, транспортной и торгово-развлекательной инфраструктурой высокого класса. Ранее основной точкой притяжения для клиентов здесь был Серебряный Бор. Теперь покупатели инвестируют в проекты на Звенигородском шоссе — значимой транспортной артерии строящегося «Большого Сити», — рассказал он.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что за год спрос на первичное жилье в столице вырос на 45% при сокращении предложения на 10%. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимость». Цены за квадратный метр в ноябре 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличились на 19% (с 271 тыс. до 323 тыс. рублей), однако подорожание коснулось не всех районов.