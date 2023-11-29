Стоимость квадратного метра в новостройках Москвы за год снизилась в 18 районах

За год спрос на первичное жилье в Москве вырос на 45% при сокращении предложения на 10%. При этом цены за квадратный метр в ноябре 2023-го по сравнению с ноябрем 2022 года увеличились на 19% (с 271 до 323 тыс. рублей), сообщается в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 29 ноября. При этом подорожание коснулось не всех районов. Эксперты выделили 18 районов столицы, в которых снизилась стоимость квадратного метра в новостройках.

«Лидирует по этому показателю район Тропарево-Никулино, в котором «квадрат» подешевел на 42% (с 468 тыс. до 270 тыс. рублей). В этой локации за год на рынок вышло более 300 бюджетных студий, из-за чего средний ценник по району снизился», — отметили аналитики.

При этом на четверть по сравнению с ноябрем прошлого года подешевел квадратный метр в Некрасовке (с 265 тыс. до 197 тыс. рублей), на 23% — в Алексеевском районе (с 472 тыс. до 363 тыс. рублей), на 22% — в Якиманке (с 1,6 млн до 1,2 млн рублей).

В то же время эксперты рассказали, что по итогам первых трех недель ноября 2023-го дешевле всего квадратный метр в новостройках Москвы стоил в районах Бибирево (185 тыс. рублей за 1 кв. м), Некрасовка (197 тыс. рублей), Бирюлево Восточное (206 тыс. рублей), Филимонковское (219 тыс. рублей) и Десеневское (228 тыс. рублей).

Самое дорогое жилье находится в пяти районах Центрального административного округа: Тверском (2 млн рублей), Хамовниках (1,7 млн рублей), Таганском (1,3 млн рублей), Якиманке (1,2 млн рублей) и Арбате (1 млн рублей).

Ранее, 25 ноября, аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум» сообщили «Известиям», что в Москве усиливается тренд на рост числа высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. По их информации, за последние два года количество небоскребов выросло на 67%, а предложение квартир в башнях подскочило на 200%.