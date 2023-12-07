В Японии испытали ракетный двигатель на биометане из навоза
В Японии провели успешное испытание ракетного двигателя, который работает на сжиженном биометане, который получают из навоза домашнего скота. Об этом 7 декабря объявила японская технологическая компания Interstellar Technologies.
«Испытание было проведено на стартовом комплексе (LC-0) космодрома Хоккайдо (HOSPO) в Тайки и продемонстрировало потенциал биометана в качестве экологически чистого ракетного топлива. Эта веха последовала за успехом разработки Европейским космическим агентством (ЕКА) ракетного двигателя с использованием LBM и представляет собой первый в мире опыт частной ракетной компании», — сообщается на сайте японского производителя ракет.
В компании подчеркнули, что никаких проблем во время тестового запуска двигателя не зафиксировали. Согласно плану, испытания продлятся до конца января 2024 года — на эту дату запланирован запуск ракеты ZERO, которую разработала Interstellar Technologies.
Ранее, 14 июля, в Японии провели испытания двигателя твердотопливной ракеты Epslion S. Она сдетонировала примерно через минуту после начала испытаний. Первый запуск твердотопливной ракеты Epslion состоялся в 2013 году. Аппарат используют для вывода спутников на орбиту.