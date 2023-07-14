В Японии в ходе испытаний ракеты «Эпсилон-S» произошел взрыв

В ходе испытаний твердотопливной ракеты «Эпсилон-S» на полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) произошел взрыв. Об этом в пятницу, 14 июля сообщило агентство Jiji.

По данным агентства, взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты «Эпсилон-S» на полигоне в префектуре Акита.

Ракета детонировала примерно через минуту после начала испытаний. По словам местных пожарных, пострадавших нет.

Ранее, 11 июля, JAXA и компания Mitsubishi Heavy Industries сообщили, что 26 августа намерены осуществить запуск ракеты-носителя H2A со своим первым модулем для исследования Луны под названием SLIM. Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц.