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Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в женской ассоциации LPGA Tour

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Фото: Epson Tour
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Россиянка Наталия Гусева стала игроком Женской профессиональной ассоциации гольфа в сезоне-2024 (LPGA Tour), она первая россиянка, достигшая этого уровня, говорится 7 декабря в сообщении на сайте Московской областной федерации гольфа.

Событие стало одним из самых значимых за всю историю российского гольфа.

«LPGA Tour — это непрерывная серия чемпионатов, Гран-при и других крупных турниров в женском гольфе. Статус игрока LPGA Tour открывает двери для участия в самых престижных мировых гольф-турнирах, предлагая возможность для конкуренции на высочайшем уровне», — говорится в сообщении.

20-летняя спортсменка завершила большой квалификационный турнир LPGA Q-Series на 23-м месте, всего в турнире участвовали 104 спортсменки, из которых 50 гарантировали себе участие в главной лиге американского женского гольфа.

В сентябре Гусева победила в Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второй по значимости женский тур США.

Спортсменка благодаря победам получает большое количество квалификационных очков, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

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В конце сентября «Известия» посетили второй турнир по гольфу среди школьников и юниоров «Лига будущих чемпионов» в подмосковном Дмитрове. Как отметила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, гольф необходимо ввести в школьную программу как элемент воспитательной работы. Этот спорт учит статике, сосредоточению, умению свести ментальную и физическую активность, добавила спортсменка.

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