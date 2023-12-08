Эксперты предсказали подорожание импортного вина в два раза

На фоне резкого повышения акциза на слабоалкогольные напитки в мае стоимость бутылки импортного вина, которое в августе 2023 года стоило примерно 400 рублей, достигнет 800 рублей. Об этом «Известиям» 8 декабря сообщили эксперты в отрасли.

«Мы рассчитываем цены таким образом: бутылка вина в августе стоила 400 рублей, августовская пошлина добавила 200 рублей, в феврале еще около 100 рублей добавят инфляционные и курсовые факторы, летом примерно столько же прибавит акциз. Итого бутылка недорогого импортного вина достигнет к лету стоимости в 800 рублей» — сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прогнозирует две волны подорожания импортных вин в следующем году: сначала — не позже февраля, когда напитки европейских производителей подорожают с 400 рублей до 600–640 рублей. Это поздний эффект от увеличения ввозных пошлин. После мощного повышения ставок акцизов в мае цена бутылки импортного вина, которая сегодня стоит 400 рублей, достигнет к лету 700 рублей, считает эксперт.

Что касается российского вина, то в Ассоциации виноградарей и виноделов России не ожидают значительных колебаний средних цен на российскую продукцию. Более того, отечественное вино начнет замещать дорожающий импорт в бюджетном и среднем сегментах, считает исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

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