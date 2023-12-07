Испания выслала двух сотрудников посольства США из-за шпионажа

Испания выслала двух сотрудников посольства США в Мадриде по подозрению в шпионаже. Об этом 7 декабря сообщила газета El País.

По ее данным, двое сотрудников национального разведывательного центра получили доступ к засекреченной для США информации, которой они не должны были обладать. В ходе проверки выяснилось, что как минимум один из ни был подкуплен крупной суммой денег. Их обоих задержали.

В дальнейшем правительство Испании заявило США свой протест в связи со вскрывшимися фактами. Американского посла Джулиссу Рейносо вызвали к министрам обороны и иностранных дел Испании, отмечает «Газета.Ru». Она заявила, что агенты действовали втайне от нее и по программе, запущенной до прихода к власти президента США Джо Байдена.

В результате была достигнута договоренность, по которой из Испании были высланы как минимум два сотрудника посольства, причастных к вербовке в испанских служащих. Спустя месяц после произошедшего один из них был освобожден, другой остается под арестом.

Ранее, 22 сентября, из России выслали двух сотрудников посольства США в Москве, которых 14 сентября МИД РФ объявил персонами нон грата. В ведомстве сообщили, что главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш и вручена официальная нота, в которой заявлено о несовместимости с дипломатическим статусом действий этих сотрудников посольства.

Отмечалось, что сотрудники вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за денежное вознаграждение давали задания для нанесения ущерба национальной безопасности России.