Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Путин заявил о готовности РФ ко всестороннему сотрудничеству с Китаем
Политика
Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Экономика
Силуанов расказал о предпринимаемых для стабилизации курса рубля мерах
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Общество
Начштаба СОБР «Рысь» Алтапова отправили под арест по делу об ОПГ
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Стиль
Pantone объявил главный цвет 2024 года
Сюжет:

Каркас общества

Глава ФоРГО Константин Костин — о значимости российских президентских выборов в 2024 году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В стране начался отсчет времени главной политической кампании — Совет Федерации принял решение о назначении выборов президента России. Ни для кого не секрет, что любые выборы, и президентские в том числе, считаются понятным и прозрачным алгоритмом, обеспечивающим дееспособность государства и подчеркивающим неукоснительное исполнение норм Конституции. Но у начавшейся кампании есть столь существенный набор отличительных характеристик, что квалифицировать ее иначе как уникальную нельзя.

Начать, пожалуй, стоит с новаций, которые затрагивают организационную сторону электоральной процедуры, — по всей видимости, впервые на выборах президента будет доступно трехдневное голосование, а в ряде регионов, тех, где «новинку» уже опробовали на предыдущих кампаниях, — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эти моменты 8 декабря должна утвердить ЦИК. Казалось бы, тема носит вполне технический характер, но это только на первый взгляд.

Социология показывает, что среди причин отказа от участия в голосовании на одном из первых мест стоят проблемы личностного характера и комфорта — «далеко и неудобно находится участок для голосования», «нет времени», «другие планы», «занят домашними делами», «недомогание», «малая мобильность» и другие. Появление многодневного и дистанционного голосования позволяет предложить существенной группе избирателей выход из проблемной ситуации и вариант участия в выборах, а это, безусловно, работает на повышение качества народного представительства и демократичности процедуры. ДЭГ и многодневка — это шаг навстречу удобству, безопасности и доступности выборов.

Этап выдвижения кандидатов сейчас только начинается, но уже с уверенностью можно сказать, что выборы 2024 года будут иметь, в хорошем смысле слова, плебисцитарный характер. По сути, мы увидим референдум о поддержке национального лидера. Альтернативы действующему главе государства нет, общество в своем подавляющем большинстве сплотилось вокруг президента и поддерживает его линию.

У Владимира Путина, безусловно, будут конкуренты, кстати, в его выдвижении сомневаться вряд ли стоит, но решаться будет вопрос второго места и сколько голосов в поддержку получат представители тех или иных политических сил, что, в свою очередь, продемонстрирует реальный политический расклад внутри общества. Сегодня можно сказать, что роль оппонирующих Владимиру Путину кандидатов в значительной степени предрешена.

Это не хорошо и не плохо, и это уж точно не ущемление демократии — это позиция граждан страны, что остается единственным определяющим фактором. Но в то же время называть оппонентов Владимира Путина статистами в корне неверно — в любом случае они представляют большие социальные группы населения и их голос должен быть услышан. Не так давно я уже говорил, что задача оппозиционных кандидатов — обострять проблемы, которые, безусловно, существуют, актуализировать повестку и акцентировать внимание органов власти на наиболее важных и сложных направлениях работы, а также транслировать обществу новации, темы и проекты развития, отвечать на запросы своих избирателей.

В гонке за второе место мы увидим «спор» между коммунистами и ЛДПР. Шансы есть у обеих партий, тем более что КПРФ только входит в фазу смены элит, а ЛДПР ее уже пережила. Всё это отразится на кампании. Отдельно будем смотреть на либеральное крыло — их результат во многом определит тот факт, насколько у них получится «поймать» настрой общества и дать ответ на запросы избирателей. Скорее всего, о своем участии в выборах заявят и другие политические и общественные персоны, но вероятность их победы стремится к нулю, хотя этап выдвижения и сбора подписей будет интересен и информативен. Но ожидать от кампании нестандартных, а тем более провокационных пиков активностей стоит вряд ли — сейчас в обществе нет запроса на политические шоу, есть запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А все опросы показывают, удовлетворение этих двух базовых запросов избиратели связывают только с именем действующего президента.

Повторюсь, уверен, что участие Владимира Путина сомнений не вызывает ни у кого. Можно долго обсуждать мотивы, но, как мне кажется, российским лидером при принятии этого решения движет главное — ответственность за судьбу страны. И это не пафос. Предстоящая кампания, а это самое важное, будет уникальной, если не сказать судьбоносной, конечно, из-за текущего политического контекста. Тема СВО и атаки на Россию в любом случае станут лейтмотивом.

На фоне происходящих событий в стране, в мире российское общество вошло в фазу пересмотра ценностей. То, что вчера казалось важным, уходит на второй план, а некоторые темы, которые находились на периферии общественного сознания, напротив, актуализировались и приобрели новый смысл и звучание. Речь идет об укреплении российского государства, опоре на собственные силы, патриотизме, традиционных ценностях, пересмотре списка друзей и многом другом. Можно сказать, что предстоящая кампания станет одним из определяющих моментов в процессе формирования обновленного ценностного каркаса российского общества. Страна будет выбирать и президента, и долгосрочный смысловой тренд развития.

Автор — глава Фонда развития гражданского общества

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023