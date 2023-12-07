Каркас общества

В стране начался отсчет времени главной политической кампании — Совет Федерации принял решение о назначении выборов президента России. Ни для кого не секрет, что любые выборы, и президентские в том числе, считаются понятным и прозрачным алгоритмом, обеспечивающим дееспособность государства и подчеркивающим неукоснительное исполнение норм Конституции. Но у начавшейся кампании есть столь существенный набор отличительных характеристик, что квалифицировать ее иначе как уникальную нельзя.

Начать, пожалуй, стоит с новаций, которые затрагивают организационную сторону электоральной процедуры, — по всей видимости, впервые на выборах президента будет доступно трехдневное голосование, а в ряде регионов, тех, где «новинку» уже опробовали на предыдущих кампаниях, — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эти моменты 8 декабря должна утвердить ЦИК. Казалось бы, тема носит вполне технический характер, но это только на первый взгляд.

Социология показывает, что среди причин отказа от участия в голосовании на одном из первых мест стоят проблемы личностного характера и комфорта — «далеко и неудобно находится участок для голосования», «нет времени», «другие планы», «занят домашними делами», «недомогание», «малая мобильность» и другие. Появление многодневного и дистанционного голосования позволяет предложить существенной группе избирателей выход из проблемной ситуации и вариант участия в выборах, а это, безусловно, работает на повышение качества народного представительства и демократичности процедуры. ДЭГ и многодневка — это шаг навстречу удобству, безопасности и доступности выборов.

Этап выдвижения кандидатов сейчас только начинается, но уже с уверенностью можно сказать, что выборы 2024 года будут иметь, в хорошем смысле слова, плебисцитарный характер. По сути, мы увидим референдум о поддержке национального лидера. Альтернативы действующему главе государства нет, общество в своем подавляющем большинстве сплотилось вокруг президента и поддерживает его линию.

У Владимира Путина, безусловно, будут конкуренты, кстати, в его выдвижении сомневаться вряд ли стоит, но решаться будет вопрос второго места и сколько голосов в поддержку получат представители тех или иных политических сил, что, в свою очередь, продемонстрирует реальный политический расклад внутри общества. Сегодня можно сказать, что роль оппонирующих Владимиру Путину кандидатов в значительной степени предрешена.

Это не хорошо и не плохо, и это уж точно не ущемление демократии — это позиция граждан страны, что остается единственным определяющим фактором. Но в то же время называть оппонентов Владимира Путина статистами в корне неверно — в любом случае они представляют большие социальные группы населения и их голос должен быть услышан. Не так давно я уже говорил, что задача оппозиционных кандидатов — обострять проблемы, которые, безусловно, существуют, актуализировать повестку и акцентировать внимание органов власти на наиболее важных и сложных направлениях работы, а также транслировать обществу новации, темы и проекты развития, отвечать на запросы своих избирателей.

В гонке за второе место мы увидим «спор» между коммунистами и ЛДПР. Шансы есть у обеих партий, тем более что КПРФ только входит в фазу смены элит, а ЛДПР ее уже пережила. Всё это отразится на кампании. Отдельно будем смотреть на либеральное крыло — их результат во многом определит тот факт, насколько у них получится «поймать» настрой общества и дать ответ на запросы избирателей. Скорее всего, о своем участии в выборах заявят и другие политические и общественные персоны, но вероятность их победы стремится к нулю, хотя этап выдвижения и сбора подписей будет интересен и информативен. Но ожидать от кампании нестандартных, а тем более провокационных пиков активностей стоит вряд ли — сейчас в обществе нет запроса на политические шоу, есть запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А все опросы показывают, удовлетворение этих двух базовых запросов избиратели связывают только с именем действующего президента.

Повторюсь, уверен, что участие Владимира Путина сомнений не вызывает ни у кого. Можно долго обсуждать мотивы, но, как мне кажется, российским лидером при принятии этого решения движет главное — ответственность за судьбу страны. И это не пафос. Предстоящая кампания, а это самое важное, будет уникальной, если не сказать судьбоносной, конечно, из-за текущего политического контекста. Тема СВО и атаки на Россию в любом случае станут лейтмотивом.

На фоне происходящих событий в стране, в мире российское общество вошло в фазу пересмотра ценностей. То, что вчера казалось важным, уходит на второй план, а некоторые темы, которые находились на периферии общественного сознания, напротив, актуализировались и приобрели новый смысл и звучание. Речь идет об укреплении российского государства, опоре на собственные силы, патриотизме, традиционных ценностях, пересмотре списка друзей и многом другом. Можно сказать, что предстоящая кампания станет одним из определяющих моментов в процессе формирования обновленного ценностного каркаса российского общества. Страна будет выбирать и президента, и долгосрочный смысловой тренд развития.

Автор — глава Фонда развития гражданского общества