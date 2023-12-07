Видео. Путин заявил о незаметном для граждан переходе РФ на национальную платежную систему

Видео. Путин заявил о незаметном для граждан переходе РФ на национальную платежную систему

2023-12-07T15:07:28+03:00

2023-12-07T15:07:28+03:00

2023-12-07T15:07:28+03:00

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