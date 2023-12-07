Экс-начальника подразделения завода в Астрахани осудят за мошенничество

В Астрахани под суд отправили экс-начальника одного из подразделений судоремонтного завода. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» завершено.

Следствие установило, что с октября 2020 года по апрель 2023 года обвиняемый фиктивно трудоустроил семь человек — своих знакомых. В табели учета рабочего времени вносились ложные сведения об отработанных часах, но эти «сотрудники» никакой деятельности не вели. За весь период времени им начислили зарплату в размере, превышающем 8,3 млн рублей.

«Астрахань-24» уточняет, что обвинительное заключение утвердил зампрокурора Астраханской области Владимир Иванов. Материалы дела направили в Наримановский районный суд.