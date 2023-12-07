Древесную упаковку и крепеж из Норвегии не пустили в Мурманск
Древесную упаковку и крепежные материалы без маркировки пытались ввезти из Норвегии в России. Груз остановили на морском пункте пропуска Мурманск, сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
При проведении контроля выяснилось, что у продукции отсутствовала маркировка, пишет ИА «Би-порт». Наличие знака предусмотрено едиными карантинными фитосанитарными требованиями и подтверждает проведение обработки таких материалов прогреванием по всей толще древесины или фумигации.
По результатам осмотра было принято решение о запрете на ввоз 21 деревянного поддона и 52 деревянных обрешеток. За нарушение порядка ввоза виновных юрлиц привлекли к административной ответственности. Им вынесли предупреждения. Также организациям внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.
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