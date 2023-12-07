Ученица брянской гимназии рассказала об открывшей стрельбу девочке

Очевидица стрельбы в брянской гимназии № 5 рассказала «Известиям» об открывшей стрельбу ученице.

По ее словам, девочка учится в 8-м классе. Первые выстрелы она произвела во время второго урока, находясь на четвертом этаже школы. Собеседница «Известий» добавила, что девочка была молчаливой, с ней мало кто общался, при этом конфликтов с кем-либо у нее не было.

Собеседница отметила, что она сама в момент происшествия находилась на третьем этаже. Когда раздались выстрелы, ученики гимназии начали баррикадировать классы.

По последним данным, правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

Стрельба произошла ранее в этот день, 7 декабря. По предварительным данным, 14-летняя девочка пронесла в школу оружие отца. Погибли две девочки (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадали. Мотивы школьницы выясняются. В распоряжении «Известий» есть кадры эвакуации учеников во время происшествия.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Все пострадавшие госпитализированы. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, состояние потерпевших оценивается как средней степени тяжести.