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Путина торжественно приняли в арабских странах без оглядки на санкции. Главное

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин посетил 6 декабря Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Абу-Даби и Эр-Рияд встретили российского лидера масштабно: небо над Ближним Востоком окрасилось в цвета российского триколора. Были затронуты многие темы — от энергетической безопасности до совместных проектов. О том, как прошли переговоры Путина с лидерами стран и когда Москве ждать в гости саудовского принца, читайте в материале «Известий».

«Встреча старых друзей»

Путина встретили как дорогого гостя, а наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд — еще и как старого друга. Это уже традиционное для них приветствие. Все помнят, как лидеры здоровались на саммите G20 в Буэнос-Айресе, а потом улыбались друг другу периодически во время заседания. Так, очередные переговоры во многом стали дружеской встречей.

«Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы, но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. Следующая встреча должна быть в Москве», — отметил Путин.

В ответ лидер Саудовской Аравии выразил уверенность в проведении переговоров в столице РФ.

На стороне приминающих делегацию России наблюдались пустые кресла. Российская сторона на этих переговорах была в большинстве. Путин представлял ее саудовскому принцу почти в два раза дольше.

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина была единственной женщиной на этой встрече. Она присутствовала на переговорах с непокрытой головой, наследный принц пожал ей руку. Ситуация для мусульманской страны еще недавно была бы недопустима, однако сейчас происходит трансформация общества. Саудовская Аравия открылась для туристов, а женщинам разрешено сидеть за рулем авто, теперь они всё больше участвуют в жизни государства. Страна стремительно меняется и выбирает, с кем развивать отношения в будущем.

«Нам есть что обсудить. У нас общие цели, интересы. Мы работаем вместе для достижения мира, в том числе и в странах Ближнего Востока», — сказал наследный принц Саудовской Аравии.

Путин в ответ указал, что за последние семь лет отношения двух государств приобрели качество и достигли такого уровня, которого никогда не было.

Договоренности лидеров стран

В Абу-Даби прошли обсуждения в расширенном составе, а также тет-а-тет. Встреча в ЭАЭ продлилась дольше, чем предполагалась. Сразу после нее, уже глубоким вечером, Путин вылетел в Эр-Рияд.

Встреча с руководством Саудовской Аравии также была насыщенна. Стороны договорились продолжать инвестиционное сотрудничество. О деталях еще не сообщалось. Кроме того, были затронуты вопросы состояния энергетического рынка и сотрудничества в ОПЕК+.

«Стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания в стабильном состоянии рынка энергоносителей. Это сотрудничество будет продолжаться», — указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По итогам переговоров готовится общий документ. В свою очередь, дипломаты занимаются предстоящим визитом саудовского наследного принца в Москву.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Тогда его рабочий визит закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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