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Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидец инцидента с летевшим над Бурятией с загоревшимся двигателем самолетом Ту-204 Андрей Молчанов рассказал «Известиям» в четверг, 7 декабря, что перед тем как заметить самолет, он услышал громкий хлопок.

Собеседник указал, что около 8:00 утра (3:00 мск) он собирался на работу, когда услышал достаточно громкий хлопок. После этого Молчанов подошел к окну и заметил самолет.

«Он пролетал не так далеко от нас. Так как светало, еще было темно достаточно, было понятно, что горит. Хотели разглядеть получше, выбежали на улицу. Вот как видно на видео, там уже во всю двигатель был охвачен пламенем», — добавил мужчина.

По его словам, в первую очередь он испугался, что самолет мог оказаться пассажирским. При этом сначала было тяжело понять, что происходит, добавил Молчанов.

«Потом уже непосредственно новости начали разлетаться по местным группам и пабликам, что вот такая ситуация. Когда ехал на работу, много пожарных машин видел, «скорых». Ну потом, как итог, закончилось всё благополучно. Единственное, что хочу сказать, было достаточно страшно», — резюмировал очевидец.

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Ранее в этот день глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ у самолета во время взлета загорелся двигатель. Он уточнил, что самолет осуществил посадку, в результате случившегося никто не пострадал.

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