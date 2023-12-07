Россия и Япония договорились о квотах на вылов рыбы в 2024 году

Россия и Япония на 40-м заседании комиссии по рыболовству договорились о квотах на рыбный промысел в исключительной экономической зоне государств в 2024 году. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщило управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

«На этой встрече состоялись обсуждения условий работы рыболовных судов в 200-мильной зоне как Японии, так и России в 2024 году», — говорится в сообщении пресс-релиза.

Москва и Токио условились уменьшить обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 тыс. до 44 тыс. т. Так, российским рыбакам будет разрешено выловить 32 тыс. т скумбрии, 10 тыс. т сардины и 2 тыс. т трески, когда японским в водах РФ — 25,8 тыс. т сайры, 5,6 тыс. т кальмара, 3,2 тыс. т трески.

Также сократится число российских судов, допущенных до рыбного промысла: их количество составит 79 единиц в 2024 году против 89 в текущему году. Тем временем число японских судов останется прежним — 22 единицы.

Консультации по вопросу рыбного промысла между представителями РФ и Японии состоялись в режиме онлайн в период с 27 ноября по 6 декабря.

В октябре японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что японские рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Они заявили, что хотели бы снова выйти в 2023 году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

Тогда же японские рыбаки из-за отсутствия договоренностей с Россией не смогли начать вылов промысловой рыбы в районе Кунашира. Как отмечается, «безопасное рыболовство» в районе острова Кунашир основано на соглашении между правительствами Японии и России. В этом году консультации не могут быть проведены и не начинались. В результате рыбаки не смогли начать сезон по вылову данной рыбы.