Донаты помогут музыкантам выпускать больше песен

После введения системы донатов в стриминге «Яндекс Музыка» начинающие артисты и инди-исполнители будут делать акцент на выпуске отдельных песен, а не альбомов. Но у них будет стимул делать релизы чаще. Таким мнением с «Известиями» поделились представители музыкальной индустрии.

«На некоторое время после выхода релиза трафик на все страницы и социальные сети артиста кратно возрастает и спустя время снижается либо до того же уровня, на котором был до релиза, либо становится выше — в зависимости от успеха композиции / ЕР / альбома. Поэтому, с моей точки зрения, задача артиста, который хочет получать как можно больше донатов, состоит в том, чтобы поддерживать трафик на пиковом уровне как можно большее количество времени в течение года», –– поделился с «Известиями» Денис Глазин, A&R-директор лейбла S&P Digital.

В «Яндекс Музыке» заявили, что в течение месяца с момента появления релиза на стриминге будут удваивать суммы донатов от фанатов. Таким образом, это создаст дополнительный стимул выпускать записи чаще.

Впрочем, эксперты отмечают, что пока не совсем понятно, что должно побудить слушателей делать донаты, поскольку никаких эксклюзивных возможностей или взаимодействия с артистами это не дает.

Подробнее о новом механизме поддержки музыкантов читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На чай вдвойне: поможет ли система донатов музыкальной индустрии