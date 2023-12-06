Четверо мужчин получили ножевые ранения в массовой драке в Москве
Массовая драка произошла на улице Угрешская в Москве около 19:00 (мск). Об этом 6 декабря сообщил источник «Известий».
«В массовой драке изначально участвовали 20 человек. Четверо мужчин получили ножевые ранения», — уточнил источник.
Отмечается, что все пострадавшие в драке направлены в медучреждения.
Полицейские, оперативно приехавшие на место происшествия, пресекли противоправные действия. По предварительной информации, массовая драка произошла из-за конфликта на бытовой почве.
В ГУ МВД также подтвердили данные о драке, отметив, что сотрудники полиции проводят комплекс оперативных действий для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее, 5 декабря, в Санкт-Петербурге возле делового комплекса «Лахта-центр» произошла массовая драка. Около «Лахта-центра» дрались почти 12 человек. Потасовка закончилась лишь после того, как один из участников упал на асфальт без сознания.