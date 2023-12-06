Минсельхоз заявил о проработке обнуления импортных пошлин на яйца и мясо кур, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства после опубликования данных Росстата о недельном росте цен на яйца на 4,2%.



«Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — заявили в министерстве.



Также там отметили, что по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях (крупных, средних, мелких) увеличилось до 5,37 млн т, а яиц — до 31,74 млрд штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца.



«Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке», — заявили в пресс-службе.



Так, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов.



Начиная с 1 декабря 2023 года расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.



Ведется совместная работа с Минпромторгом по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице.



Также в настоящее время ФАС России проводятся проверки производителей куриных яиц и мяса кур и совместно с Минсельхозом анализируется обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.



«Стоит отметить, что в настоящее время цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю, по данным Росстата, показали некоторое снижение», — заявили в Минсельхозе.

Ранее, 25 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского кабинета министров заявил, что правительство России должно вовремя включать необходимые механизмы при росте цен на продукцию.