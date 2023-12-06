Курс биткоина достиг максимума за год

Биткоин достиг нового годового максимума. Главная криптовалюта поднималась на торгах на 4,98% и преодолела рубеж в $44 тыс. К 22:00 мск биткоин замедлил рост и стоил около $43,7 тыс. В последний раз токен находился на этих уровнях в апреле 2022 года, передает телеканал «Известия». Сейчас вокруг криптовалют наблюдается ажиотаж, рынок ждет появления в США первого биржевого фонда для цифровых активов.

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