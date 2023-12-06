Появилось видео с места убийства полицейского под Рязанью

«Известия» в среду, 6 декабря, показали кадры с места убийства полицейского при стрельбе в Рязанской области.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что в районе деревни Высокое Рязанской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы, его задержали.

В результате инцидента погиб полицейский. Позже было возбуждено уголовное дело, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев взял под контроль ход и результаты расследования.