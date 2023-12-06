Греф обозначил приоритет новой стратегии Сбербанка

Приоритетом новой стратегии Группы Сбербанка станет развитие искусственного интеллекта (ИИ), заявил 6 декабря президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф на презентации соответствующей стратегии. Трансляция мероприятия велась на сайте «Сбера».

«Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом», — заявил Греф.

При этом он подчеркнул, что потребительская модель в бизнесе, в которой человек рассматривается исключительно как источник дохода, должна уйти в прошлое. Новая цель бизнеса — помочь клиенту оставаться гибким и адаптивным в условиях нестабильного мира.

«Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство наших решений в автоматическом режиме на основе ИИ, оставив для ручных операций самые сложные, может быть, самые тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека», — сообщил Греф.

24 ноября во время осмотра выставки в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве президент РФ Владимир Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая в компании решения на основе ИИ.

До этого, 19 июля, Греф в ходе заседания наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» выразил надежду, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка. Однако он пошутил, что «всë к этому идет».