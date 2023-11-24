Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в «Сбере»
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что глава «Сбера» Герман Греф копает себе яму, развивая в компании решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сказал 24 ноября во время осмотра выставки в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.
Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина рассказала российскому лидеру о том, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась невозможной, а сейчас специалисты уже ведут такую работу.
«Копаешь сам себе», — пошутил президент РФ.
Также Путину продемонстрировали возможности ИИ по генерации речи и музыки. Ему дали прослушать две музыкальных композиции и предложили угадать, какую написала нейросеть, а какую — человек.
Ранее, 19 июля, Греф в ходе заседания наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» выразил надежду, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка. Однако глава Сбербанка пошутил, что «всë к этому идет».
Тогда же российский лидер указал на то, что за технологиями искусственного интеллекта — будущее и это не менее важно, чем атомные проекты в СССР.