СМИ сообщили о беспокойстве НАТО строительством российских подлодок «Ясень»

Россия способна нарастить количество подводных лодок класса «Ясень», что вызывает настоящее беспокойство у НАТО. Об этом сообщило издание Buissiness Insider в своей публикации от 5 декабря.

«Москва продолжает инвестировать в Военно-морской флот, в том числе путем строительства большего количества подводных лодок класса «Ясень», которые стали предметом особой озабоченности НАТО», — говорится в публикации.

Издание отметило, что на постройку первой субмарины класса «Ясень» под названием «Северодвинск», которая вступила в строй в 2013 году, ушло два десятилетия, однако темпы производства значительно ускорились.

Так, еще две поступили в эксплуатацию в 2021 году, четвертая, как ожидается, присоединится уже в декабре 2023 года. При этом пять подводных лодок находятся в стадии строительства. Таким образом, ускоренное производство позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ выделить по шесть подводных лодок в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

«Подводные лодки, построенные после «Северодвинска», представляют собой подводные лодки «Ясень-М» и имеют несколько модернизаций, которые, по-видимому, включают улучшенный гидролокатор и реактор, который меньше и тише, чем предыдущие модели», — добавили в публикации.

Кроме того, западные официальные лица обеспокоены способностью подводных лодок запускать наземные и противокорабельные крылатые ракеты. Главный страх западных чиновников в том, что подобные возможности позволят подлодкам приближаться и наносить удары по целям в Европе и Северной Америке.

Ранее, в сентябре, источники в МО РФ сообщили «Известиям», что Тихоокеанский флот России усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636. В настоящее время уже стартовало комплектование экипажа новой подлодки. До конца 2023 года он будет готов к выполнению поставленных задач.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям» о преимуществах российской подводной лодки «Ясень». Он отметил, что «Ясени» — это новые российские многоцелевые подводные лодки, которые практически невозможно найти под водой. Ее самый большой плюс — в гиперзвуковых ракетах «Циркон», их нет у других армий, добавил Болтенков.