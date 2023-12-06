Канадец Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сибирь». Об этом сообщили 6 декабря, в среду, в Telegram-канале хоккейного клуба.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски», — уточняется в сообщении.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил недовольство текущими спортивными результатами хоккейного клуба. «Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию», — добавил он.

Помимо Немировски спортивный клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, работающий в клубе второй год. Генеральный директор клуба уверен, что новый тренер приведет «Сибирь» к положительным результатам.

Немировски, получивший гражданство России в 2001 году, был назначен на пост главного тренера в апреле этого года. До этого, с 2018 по 2022 год, канадский наставник был главным тренером ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода. За четыре полных сезона Немировски трижды выводил «Торпедо» в плей-офф чемпионата КХЛ.

Сейчас ХК «Сибирь», набрав 41 очко, после 40 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В сезоне-2022/23 новосибирский клуб занял шестое место в турнирной таблице.