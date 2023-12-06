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«Яндекс» предоставил доступ к YandexGPT API для всех пользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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«Яндекс» предоставил всем пользователям доступ к программе YandexGPT API для создания «умных» помощников и чат-ботов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«Технологические компании смогут получить 1 млн рублей на использование YandexGPT API для создания чат-ботов и «умных» помощников. <…> Кроме этого пользователи получат консультации архитекторов по работе с нейросетью нового поколения и скидку на дальнейшее использование YandexGPT API», — говорится в публикации.

Теперь стала доступна большая модель в асинхронном режиме, которая лучше справляется со сложными текстовыми задачами. Кроме того, эксперты платформы собрали библиотеку готовых текстовых запросов к нейросети по наиболее популярным для бизнеса сценарием, например создать заголовки или написать рекламное объявление.

«Новая программа Yandex Cloud Boost AI позволит компаниям создавать еще более сложные и комплексные проекты с применением YandexGPT. Мы в свою очеред, готовы делиться экспертизой, чтобы time-to-market (время выхода на рынок. — Ред.) таких проектов был максимально коротким, а применение — наиболее эффективным», — рассказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам в Yandex Cloud.

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