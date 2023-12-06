Стадион Казани отремонтируют за 1 млрд рублей к Играм БРИКС

В Казани реконструируют Центральный стадион. Работы проведут к Играм БРИКС. Их стоимость оценивается в 1 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Завершить реконструкцию должны до 1 декабря 2024 года. Деньги на ремонт поступят из бюджета Татарстана. Подрядчик должен провести строительно-монтажные работы с инженерно-техническим обеспечением, поставить комплект технологического оборудования и провести целый комплекс других работ, пишет ИА «Татар-информ».

На стадионе планировалось заменить беговые дорожки и пластиковые кресла, отремонтировать крышу, фасад и инженерные сети. Входные группы также обновят и отремонтируют. Кроме того, приведут в порядок галереи стадиона и легкоатлетический манеж.

Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В программу соревнований включены 25 видов спорта.

По предложению президента РФ Владимира Путина осенью в 2024 году в столице Татарстана состоится саммит стран БРИКС. В столицу Татарстана приглашены главы 26 государств. Планируется на саммите утвердить список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС.