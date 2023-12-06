Один человек погиб в ДТП с пьяным водителем в Забайкалье
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Забайкальском крае. Пассажир иномарки погиб.
Авария произошла на территории Карымского района 5 декабря. По данным ИА ChitaMedia, водитель автомобиля Toyota Allion, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Иномарка опрокинулась.
Автомобилист и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. 55-летний пассажир иномарки погиб. Также сообщается об одном пострадавшем.
В Краснодарском крае маршрутка столкнулась с бензовозом на дороге в Славянском районе. Три человека погибли, пострадали 16 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.