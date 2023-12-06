В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Архангельской области

Пожар в производственном здании в Архангельской области ликвидирован. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар», –– говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет.

О пожаре стало известно накануне вечером. Его площадь составила 1800 кв. м. В тушении пожара были задействованы 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

В ночь на 6 декабря пожар был локализован.