В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Архангельской области
Пожар в производственном здании в Архангельской области ликвидирован. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар», –– говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет.
О пожаре стало известно накануне вечером. Его площадь составила 1800 кв. м. В тушении пожара были задействованы 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.
В ночь на 6 декабря пожар был локализован.