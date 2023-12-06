Пожар в производственном здании произошел в Архангельске

Пожар вспыхнул на территории производственного здания в Архангельске. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в сообщении.

В ликвидации пожара задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России, отметили в ведомстве.

О других подробностях не сообщалось.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что пожар произошел на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Горели строительные материалы на паркинге.