Николас Кейдж заявил о готовности завершить актерскую карьеру

Американский актер Николас Кейдж задумался о завершении актерской карьеры. Об этом сообщило издание Vanity Fair 4 декабря.

В преддверии своего 60-летия артист предположил, что мог бы сыграть еще в трех–четырех фильмах. Кейдж отметил, что продвинулся в кинематографе так далеко, насколько это возможно.

«Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино», — приводит слова актера сайт kp.ru.

59-летний обладатель «Оскара» подчеркнул, что хотел бы завершить актерскую карьеру на высокой ноте. После ухода из кино Кейдж планирует посвятить себя семье.

Среди проектов с участием Николаса Кейджа — «Птаха» (1984), «Воспитание Аризоны» (1987), «Дикие сердцем» (1990), «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Город ангелов» (1998), «Угнать за 60 секунд» (2000) и другие.

Как отмечает НСН, Кейдж считается одним из самых продуктивных актеров Голливуда. В 2021 году он женился в пятый раз. Актер сыграл свадьбу в Лас-Вегасе с 26-летней Рико Шибату из Японии. Пятая жена актера на четыре года моложе, чем его старший сын. После регистрации брака девушка взяла фамилию супруга, отмечает телеканал «Звезда». В 2022 году Кейдж в третий раз стал отцом. Молодая супруга родила актеру дочь, отмечает телеканал «360».