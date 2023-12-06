Николай Цискаридзе анонсировал продолжение скандальной книги

В интервью «Известиям» народный артист Николай Цискаридзе рассказал о своей новой книге. Продолжение «Мой театр» авторства премьера Большого театра может стать бестселлером, как вышедшая в 2022 году первая часть. В ней воспоминания народного артиста порой жестки по отношению к многим известным людям. Но он рассказал и о тех, чьи имена некогда прославляли нашу страну, а с годами оказались забыты.

«Прежде всего, я не ожидал, что книга станет бестселлером. Во-вторых, я не ожидал тиража, который на сегодняшний день стал одним из самых многочисленных в этом жанре. И наконец, я не ожидал такого количества благодарностей, потому что те, кого вы называете «известными», оказались практически никому не известными, и многие из них обрели известность только благодаря упоминанию в моей книге», –– поделился артист.

Историй у автора столько, что хватило на продолжение. Его с нетерпением ждут поклонники Николая Цискаридзе.

«С 1 декабря стартовали продажи второй книги. И поверьте, она будет намного динамичнее, потому что там начинается основная «жесть», — признался «Известиям» Николай Цискаридзе.

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